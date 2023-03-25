295 فرصة عمل في عدد من المحافظات.. اعرف المميزات والأماكن

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 295 فرصة عمل في محافظات البحيرة والسويس والشرقية والمنوفية والإسكندرية والغربية والإسماعيلية.

أعلنت وزارة القوى العاملة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توافر فرص عمل في فروع شركة أمان لتمويل المشروعات بـ 7 محافظات، للعمل بوظيفة أخصائي مسئول ائتمان، للشباب من الجنسين.

وظائف وزارة القوى العاملة

وكشفت وزارة القوى العاملة، عن تفاصيل فرص العمل المتاحة في عدد من المحافظات براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة بتلك المحافظات.

وتحتاج شركة أمان لتمويل المشروعات لشغل فرص العمل بمحافظات البحيرة والسويس والشرقية والمنوفية والإسكندرية والغربية والإسماعيلية، للعمل بوظيفة مسئول ائتمان برواتب تبدأ من 3000 جنيه بالإضافة إلى البدلات والحوافز.

وتوجد بعض المميزات في فرص العمل المعلن عنها وهي الحصول على تأمين اجتماعي وصحى وتأمين على الحياة ، وإجازة يومي الجمعة والسبت، وفترات العمل 8 ساعات عمل يومية.

أفرع شركة أمان الموجودة في محافظة الغربية بفروعها هي:

سنباط – السنطة – كفر الزيات – سمنود – زفتى

محافظة الإسكندرية بفروعها السيوف – المندرة – كرموز – العامرية –المنشية – العجمى

محافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس

محافظة البحيرة بفروعها النوبارية – حوش عيسى

محافظة المنوفية بفروعها شبين الكوم – قويسنا – منوف – تلا – الباجور –سنتريس – بركة السبع – الشهداء –أشمون.