تتعدد قنوات نقل و مواعيد ﻋرض الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة DMC ﻓﻲ رﻣﺿﺎن، والذي يقدم طوال شهر رمضان يوميا في مواعيد مختلفة على مدار اليوم، ويعرض العمل الفني الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي وحياته في مصر.

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

مسلسل الإمام الشافعي يروي سيرة أبرز الفقهاء وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وتحديدا أحداث نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري حيث كانت مصر تشهد العديد من التحزبات والتعصبات بغرض الاستيلاء على السلطة في هذه الفترة.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

ويعرض مسلسل الإمام الشافعي الذي يقوم ببطولته خالد النبوي طوال شهر رمضان عبر قناة dmc الساعة 6:30 مساء عقب آذان المغرب، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا.

كما يعرض المسلسل على شاشة على شاشة قناة الحياة 10.45 مساء، والإعادة 15 .9 صباحا، وعلى قناة cbc الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحا، كما يعرض عبر منصة watchit.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

ويرصد المسلسل وقائع تاريخية مهمة، تعلقت أحداثها بالإمام الشافعي، في عام 800 ميلادي، ودارت حول دخوله إلى أرض مصر ليلقي في حبها الأشعار، ويجسد الفنان خالد النبوي شخصية البطل الإمام الشافعي ويشاركه البطولة كل من أروى جودة وحمزة العيلة ونخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، والمسلسل سيناريو وأشرف علي الكتابة، السيناريست محمد هشام عبيه، ومن إخراج: الليث حجو، وإنتاج: Mediahub سعدي - جوهر.

ويتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من أشعار الإمام الشافعي، وأبرز مقزلاته من بينها: «يا صديقى تجمعنا مئات المسائل، فلا تفرقنا مسألة، لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف، ولا تهدم الجسور التي بنيتها، وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوما ما، لا تحاول أن تكون مثاليا في كل شيء، لكن إذا جاءك المهموم فأنصت، وإذا جاءك المعتذر فاصفح، وإذا قصدك المحتاج فانفع، وحتى لو حصدت شوكاً يوماً ما، فكن للورد زارعا».