يسعى المواطنون إلى معرفة ممواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3-2023، لأهميتها بطقوس مرتبطة بالصوم والإفطار في شهر رمضان الكريم.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3-2023 حددتها هيئة المساحة المصرية بإمساكية رمضان 2023 لهذا العام وأعلنتها عبر موقعها الرسمي، قبل شهر رمضان بعدة أيام حيث تختلف من محافظة لأخرى بفارق زمني يصل حتى 15 دقيقة، وفقا لإسقاط الظل من مدينة لأخرى.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3-2023

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الأحد 26-3-2023 لليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة لكل محافظة.

مواقيت الصلاة بمحافظة دمياط اليوم

الفجر04:24 دقيقة صباحا

- الشروق 5:53 دقيقة صباحا

- الظهر 11:57 دقيقة مساء

- العصر 03:27 دقيقة مساء

- أذان المغرب 06:07 دقيقة مساء

- العشاء 07:37 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم

- الفجر04:34 دقيقة صباحا

-الشروق 05:56 دقيقة صباحا

- صلاة الظهر 12:00 دقيقة مساء

- العصر 03:27 دقيقة مساء

- المغرب 06:07 دقيقة مساء

- العشاء 07:37 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الأقصر اليوم

- الفجر04:27 دقيقة صباحا

- موعد الشروق 05:54 صباحا

- الظهر 12:00 مساء

- العصر 03:27 مساء

- موعد أذان المغرب 06:07 مساء

- العشاء 07:37 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الفيوم اليوم

المغرب 6:08

- العشاء 7:25

- السحور 2:06

- إمساك 4:06

- الفجر 4:26

- الشروق 5:54

- الظهر 12:00

- العصر 3:29.

مواقيت الصلاة بمحافظة كفر الشيخ اليوم

المغرب 6:15

- العشاء 7:33

- السحور 2:16.

- أذان الفجر 4:36.

- الشروق 6:3.

- الظهر 12:4.

- العصر 3:37.

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم

فجر 4:29

- ظهر 12:4

- عصر 3:34

- المغرب 6:12

- العشاء 7:42.

مواقيت الصلاة بمحافظة الدقهلية اليوم

- المغرب 6:06

- العشاء 7:25

- السحور 2:04

- إمساك 4:04

- الفجر 4:24

- الشروق 5:52

- الظهر 11:59

- العصر 3:29.

مواقيت الصلاة بمحافظة القليوبية اليوم الأحد

المغرب 6:07

- العشاء 7:24

- السحور 2:05

- إمساك 4:05

- الفجر 4:25.

- الشروق 5:53.

- الظهر 12:00.

- العصر 3:29.