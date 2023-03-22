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رئيـس جهاز «القاهرة الجديدة» يواصل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات

الغيطى : المرور والمتابعة لأعمال طرق« التجمع الأول وأعمال الطرق بمنطق

كتب:

أيمن حمزة
10:43 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

واصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز، والتنفيذيون.

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، ومرافقوه، مناطق «امتداد التسعين الجنوبي – محور 24 - محور 28 – دار مصر 2 – جنة – سكن مصر أرض المعارض»، حيث يجري الآن أعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة سكن مصر بأرض المعارض.

وواصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، المرور والمتابعة لأعمال «طرق التجمع الأول وأعمال الطرق بمنطقة اللوتس - وأعمال تطوير القطاع الثالث من مركز المدينة»، موجّها بالعديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين وللشركات العاملة بالمشاريع المختلفة، وضرورة العمل على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة والمتفق عليها، بالتوازي مع مراعاة جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة والاشتراطات الفنية المتعارف عليها.

وفي السياق ذاته، واستجابة لمطالب سكان سكن مصر غرب الجامعات الأندلس، جارٍ تنفيذ أعمال تسوية وتهذيب منطقة الخدمات أمام المشروع بمحور العبور، وإنشاء حارة خدمة أمام المشروع لسهولة الخروج والدخول للمستفيدين.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.