عضو مطوري القاهرة الجديدة: الاستحوذات العقارية مكسب للمطور والدولة

أكد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن عمليات الاستحواذ أو الاندماجات العقارية التي يشهدها السوق المصري حاليا، ظاهرة صحية للقطاع العقاري، تعيد من خلالها عملية ضبط السوق، لافتا إلى أنها مصلحة كبيرة للاقتصاد المصري والدولة.

عملية الاستحوذات العقارية

أضاف هندي في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية الاستحوذات العقارية ظهرت مؤخرا داخل القطاع العقاري، بسبب دخول عدد كبير من المستثمرين غير المتعاملين في السوق العقاري، وغيرهم لديهم الملاءة المالية لكن ليس لديهم الخبرة الكافية بالاستثمار العقاري، فكان من الطبيعي أن يحدث عملية الاندماج مع شركات أخرى، مؤكدا أن هذه الظاهرة ازدادت في عامى 2021 و2022.

أهمية قطاع التطوير العقاري المصري

وأشار عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إلى أن قطاع التطوير العقاري المصري من الأسواق القوية والواعدة في المنطقة، وواجه العديد من الأزمات منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن.

وأوضح أن القطاع جذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب، ولا زال يشهد دخول مستثمرين جدد لأنه من أقوى القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق المصري، وسوق واعد خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي الذي حدث في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.

ولفت هندي، إلى أن هناك شركات جديدة دخلت السوق العقاري المصري، تمتلك ملاءة مالية قوية لكنها لا تمتلك الخبرة العقارية الكافية لخوض مجال التطوير متفردة، لذلك تحدث الاستحوذات العقارية، مؤكدا أنها ليست الحل الوحيد لضبط السوق العقاري، لكنها أحد الحلول لضبطه، لأن لها مكسب كبير للعملاء والمطورين الذين لديهم باع طويلة في السوق، ومصلحة كبيرة للاقتصاد المصري والدولة، خاصة إذا كان المطور العقاري لديه القدرة المالية للتنفيذ وآليات التعامل مع الأزمات والانتهاء من المشروع.