شهد سعر الدولار الیوم الأحد 26-3-2023 في البنوك المصریة استقرارا كبيرا، وبلغ متوسط السعر داخل العديد من البنوك التي تعمل في السوق المصرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

سعر الدولار الیوم الأحد 26-3-2023 في البنوك المصریة

بلغ سعر الدولار الیوم الأحد 26-3-2023 في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع و30.85 للشراء، فيما سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 30.95 للبيع و30.85 للشراء، والبنك التجاري الدولي نحو 30.95 للبيع و30.85 للشراء، وبنك HSBC 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، وبنك كريدي أجري كول مصر 30.95 للبيع و30.85 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي AIB نحو 30.95 جنيه للبيع و3085 جنيه للشراء.

سعر الدولار الیوم الأحد 26-3-2023 في البنوك المصریة

وبحسب ما أعلنه البنك العقاري المصري، فإنّ سعر الدولار سجل نحو 3095 للبيع و30.85 جنيه للشراء، وفي بنك المشرق مصر 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي الكويتي 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، وشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.