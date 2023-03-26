يبحث أبناء محافظة الوادي الجديد في رابع أيام رمضان الكريم عن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام رمضان 1444 هجرية، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان الخاصة بمحافظة الوادي الجديد، إذ أن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك، يحل الساعة 6:13 مساءً إذ يقوم المسلمون بكسر الصيام والتوجه للمساجد لصلاة المغرب، ثم العودة لتناول الإفطار.

موعد صلاة المغرب في الوادي الجديد اليوم

ووفق إمساكية رمضان وموعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام رمضان، تكون مدة ساعات الصيام 13 ساعة و59 دقيقة، فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالتالي :

الفجر 04:34 صباحاً

الظهر 12:05 مساءً

العصر 03:32 مساءً

صلاة المغرب 06:13 مساءً

العشاء 07:27 مساءً

ويحرص أبناء الوادي الجديد، على التجمع بالمساجد عند أذان العشاء والتعبد في صلاة الفرض والتراويح خلال رمضان في المساجد والتجمعات وأخذ الدروس الدينية وأداء العبادات طوال الشهر، فيما أعدت مديرية الأوقاف في الوادي الجديد خطة للدروس الدينية والملتقيات الثقافية بالمساجد الكبرى في المدن والقرى احتفالا بشهر رمضان.