حالة الطقس غدا الاثنين.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا

أصدرت الأرصاد حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الطقس غدًا في القاھرة

وبحسب بيان الأرصاد الجوية الصادر منذ قليل، تشهد القاهرة أجوءً مائلة للدفء خلال ساعات النهار مع الشعور ببرودة الطقس خلال ساعات الليل وتشهد درجات الحرارة العظمى في العاصمة 23 أما الصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس على السواحل

وذكرت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية للبلاد يسودها طقس بارد نهارا مائل للدفء على مدار اليوم لتسجل درجات الحرارة في محافظات تلك المنطقة العظمي 21 والصغرى 13 .

كما يشعر سكان السواحل الشمالية غدا بالشبورة المائية صباحا على بعض الطرق، فضلا عن وجود نشاط للرياح، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سیناء

فيما يشعر سكان مدن وقرى سيناء وجنوب البلاد بطقس بارد ليلا مائل للحرارة نهارا لتستقر درجات الحرارة العظمي 27 والصغري 16 درجة، وفق بيان الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الصعید

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس في الصعيد وجنوب البلاد تشهد أجواء حارة نهارا بادرة خلال ساعات الليل المتأخر وتصل درجات الحرارة في شمال الصعيد 26 - 12 وفي جنوب الصعيد 29 -16 .

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين

العظمى على القاهرة الكبرى 23 والصغرى 15

الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13

جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

الطقس غدًا في دمنھور

ويشعر سكان مدينة دمنهور بطقس يميل للحرارة غدا الاثنين وذلك خلال ساعات النهار وفي الليل يشعرون بارتفاع درجات الحرارة مقارنةً بساعات النهار، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

الطقس غدًا في أسوان

وعن حالة الطقس في أسوان غدا، يشعر السكان بشبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى، فضلا عن طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليل، فيما وتصل درجات الحرارة العظمي في أسوان 26 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.