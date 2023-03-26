وكالة روسية: الطائرة المسيرة التي ضربت «تالا» أوكرانية من طراز TU-141

كشفت وكالة الأنباء الروسية «تاس» عن أن الطائرة المسيرة التي ضربت منطقة تالا صباح اليوم، أوكرانية من طراز TU-141، وكانت محملة بمتفجرات.

من جهتها، أكدت الشرطة الروسية، أن هجوم كيريفسك جنوب موسكو نفذ بطائرة مسيّرة أوكرانية محملة بالمتفجرات.

وقال ممثل الخدمة في المدينة، اليوم الأحد، إن الانفجار وقع في الساعة 15:19، وأسفر عن إصابة شخصين من مواليد 2002 و2006 بجروح بسبب الشظايا، وتم إسعافهما على الفور.

وكانت خدمة الطوارئ في مدينة تولا الروسية، أعلنت عن إصابة شخصين جراء انفجار كبير في مدينة كيريفسك بمقاطعة تولا الروسية التي تبعد 200 كم جنوب العاصمة موسكو.