قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 07:37 م | السبت 25 مارس 2023 جانب من الصلاة تقدم قناة «الحياة» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر إقبال على إصدارات «الأوقاف» بمعرض الكتاب في مسجد الحسين.. خصومات تصل 50% «الحياة» تبث صلاتي العشاء والتراويح يوميا من مسجد الحسين قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة: الشيخ عثمان الخشت يؤم المصلين الليلة في صلاة التراويح من مسجد الحسين.. انتظرونا الحسين قناة الحياة صلاة العشاء صلاة التراويح بقلم محمد عزالدين