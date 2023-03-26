يسعى المواطنون في محافظة السويس، مع بدء صيام اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، لمعرفة موعد أذان المغرب في السويس الاثنين 27-3-2023، بحسب التوقيت المحلي للمدينة الباسلة وهو موعد الإفطار وإنهاء الصيام، وممارسة الطقوس اليومية، الرمضانية بأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في السويس الاثنين 27-3-2023

موعد أذان المغرب في السويس الإثنين 27-3-2023، أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة، في تمام الساعة السادسة و5 دقائق،وهو موعد تناول الإفطار بعد صيام اليوم الخامس من شهر رمضان، يعقبه موعد صلاة العشاء ويحين في تمام السابعة و23 دقيقة، وبعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء يتم صلاة التراويح بجميع مساجد السويس.

موعد صلاة المغرب وعدد ساعات الصوم

يهتم سكان محافظة السويس، لمعرفة موعد أذان المغرب في السويس الإثنين 27-3-2023، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، إذ يذهب المواطنون إلى المساجد مبكراً والجلوس في مقارئ القرآن الكريم التى حددتها مديرية أوقاف السويس.

وعند رفع أذان المغرب يكون عدد ساعات الصيام لليوم الرابع من شهر رمضان 14 ساعة و7 دقائق، إذ جرى بدء الصيام والإمساك عن المفطرات، مع موعد أذان الفجر عند تمام الساعة الثالثة و58 دقيقة.