كشفت الحكومة التونسية اليوم عبر إمساكية شهر رمضان التي تعرض تفاصيل ومواعيد الفروض الخمسة خلال الشهر الكريم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الرابع من رمضان الموافق 26 مارس الجاري.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الرابع من رمضان

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الرابع من رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الرابع من رمضان

ووفق إمساكية شهر رمضان في تونس للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروص الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:41 صباحًا.

بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:25 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 3:55 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:35 مساءً.

وتأتي آخر الفروض الخمسة العشاء في تمام الساعة 8:00 مساءً.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأحد

وجاء موعد أذان الفجر في تونس يوم الأحد 26-3-2023، في الساعة 4:41 صباحاً، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:31 صباحًا.