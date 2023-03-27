ناقدة فنية تشيد بـ«دراما المتحدة»: نصوص مميّزة وأحداث قوية ومتسارعة

قالت شيماء سليم، الناقدة الفنية، إنّ الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة مؤخرا، شهدت تطورا كبيرا، من حيث زيادة عدد الأعمال، مرورًا بالتنوع بين المسلسل الوطني والتاريخي والاجتماعي والكوميدي، وصولًا إلى وجود تنوع في النوع الواحد كالتنوع الموجود بدراما الكوميديا هذا العام، إذ تتضمن الدراما برمضان 2023 كوميديا فانتازيا وكوميديا اجتماعية وكوميديا رومانسية وغيرها.

17 عمل درامي للمتحدة لا يشبه احدهم الآخر

وأضافت سليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التنوع الكبير الذي تشهده دراما الموسم الرمضاني الحالي جعل من الـ17 عملا دراميا الذين تقدمهم الشركة المتحدة لا يشبه أي منهم الآخر، موضحة أنّ دراما هذا العام تشهد اهتماما كبيرا بالفكرة والمضمون الذي يتم تقديمه، إضافة إلى اهتمام كبير بالكتابة وبالنص الدرامي المقدم.

نصوص درامية قوية وبعيدة عن الإطالة بالأحداث

وتابعت الناقدة الفنية، أنّ الاهتمام الكبير الذي يشهده النص الدرامي جعل الدراما المصرية تتجنب المشكلات التي كانت تعاني منها بالسابق، كأن يكون النص ضعيفا أو يعاني من المط والإطالة غير المبررة، أو إطالة أحداث المسلسلات لتصل إلى 30 حلقة، وهو ما تم تلافيه بوجود مسلسلات 15 حلقة.