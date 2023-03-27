مسلسل جميلة الحلقة الخامسة.. ريهام حجاج تبحث عن الحقيقة

يشهد مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في الحلقة الخامسة، الذي يعرض على شاشة قناة cbc في الساعة 6.15 مساء بعد أذان المغرب، عدة أحداث مشوقة، بعد أن ذهبت داليا الفنانة عبير منير، وهي زوجة طارق نصار الذي يقوم بدوره الفنان سامح الصريطي، لجميلة لتخبرها عن علاقة والدتها شهيرة سوسن بدر، بزوجها طارق، وأخرجت داليا فلاش ميموري من الحقيبة وعليها رسائل ومكالمات.

مسلسل جميلة الحلقة الخامسة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة الخامسة، التي تعرض مساء اليوم الاثنين، ستحاول جميلة البحث عن حقيقة ما فعلته داليا، وأكدته آية لها أمام والدتها بشأن علاقتها بطارق، ومحاولة أخد هاتفها من زوج ألفت بعد أن أقتحم المكان وأخذه، بعد أن وصلت جميلة للممرضة ألفت، وواجهتها بما حدث معها واعترفت لجميلة باتفاق شريف معها، وكانت على وشك تسجيل اعترافاتها، بشأن اتهامها بالتلاعب والتزوير بوصيه والدها.

وتستمر خلال الحلقة الخامسة، المؤامرات ضد جميلة ريهام حجاج، دون تنفيذ وصية الأب التي تركها بكتابة جميع ممتلكاته باسمها، وحرمان كل أفراد الأسرة من الميراث، حيث قام زوج شقيقتها بالاستعانة بممرضة كانت ترعى الأب أثناء مرضه، ليقوم باتهام جميلة بالتلاعب والتزوير في ذلك.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة الخامسة، بعد أن قام زياد بمصارحة جميلة بزيارة نرمين وعرض الزواج السري الذي قدمته لها، وأكد زياد لها مدى حبه وتمسكه بها، وطلب منها الاتصال بوالدتها والاطمئنان عليها، وينتظر الجمهور للحلقة الخامسة متسائلين هل سيعلم زياد علاقة شهيرة بطارق نصار؟

أبطال مسلسل جميلة

أبطال مسلسل جميلة يشارك في بطولة مسلسل جميلة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، وتأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.