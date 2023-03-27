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القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

كتب:

هبة أمين
12:11 ص | الإثنين 27 مارس 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يتطلع الجمهور إلى معرفة القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، في ظل تصاعد الأزمات وتداعيات الوصية التي تركها والد جميلة قبل وفاته، بشأن نقل كل ممتلكاته وأمواله إليها، وحرمان بقية أفراد الأسرة من الميراث، الأمر الذي يفتح بابا كبيرا للصراع والمؤامرات.

القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

ومن القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، قناة cbc في الساعة 6.15 مساء، وعلى قناة on tv في الساعة 11.15 مساء، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحا، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تدور أحداث وقصة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، حول جميلة التي تتفاجئ وأسرتها، بعد وفاة الأب بأنه أوصى بنقل كل ممتلكاته باسم جميلة فقط، وحرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتهم من حقهم في الميراث، دون إبداء أي أسباب، ليشتعل فتيل أزمة بين الجميع.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، عبير صبري، سوسن بدر، أحمد وفيق، هاني عادل.

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بقلم هبة أمين