يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، للوقوف على أحداث الحلقة الخامسة، ومتابعة تداعيات تفاصيل أزمة الوصية، ومحاولات جميلة لمعرفة الأسباب التي جعلت والدها يحرم شقيقها وشقيقتها ووالدتهم من الميراث، في مقابل حصولها هي على كل الممتلكات والأموال، الأمر الذي فتح بابا للصراعات والمؤامرات التي تحيط بجميلة من كل جانب.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، على قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، وعلى قناة on tv في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة cbc في الساعة 6.15 مساءً، كما يعرض على منصة watch it.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر، وعبير صبري، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، ونبيل عيسى، وسامح الصريطي، ولطيفة فهمي، ورحمة حسن، وريم سامي، وصبري عبدالمنعم، وأحمد الشامي، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

تدور أحداث وقصة مسلسل جميلة، حول ريهام حجاج التي تعمل في النيابة الإدارية وتواجه قضايا الفساد، وتجد نفسها محاطة بأزمات بعد وفاة والدها، بسبب كتابة كل ممتلكاته باسمها وحرمان عائلتها من الميراث.