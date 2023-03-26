أحداث مسلسل جميلة الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج.. طارق يعنف داليا بسبب جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، العديد من الأحداث، التي تبدأ بزيارة داليا، وهي الفنانة عبير منير، زوجة طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، إلى جميلة، لتخبرها عن علاقة والدتها شهيرة بزوجها طارق.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، يخيم على جميلة حالة من الوجوم والصمت، تخرج داليا فلاش ميموري من حقيبتها تحتوي على رسائل ومكالمات لهما، وتهددها بفضح الأمر أمام الجميع.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة، تواجه ريهام حجاج، والدتها بما سمعته، وشاهدته على الفلاش ميموري، ولكنها تنكر الأمر، وتؤكد آية كلام جميلة، وعلاقة والدتها بطارق، وحكت ما شهدته خلال وجودها معه.

يعنف طارق زوجته داليا على فعلتها مع جميلة ويتهمها بالجنون، ويؤكد لها متحديا أنه سيتزوج شهيرة، يتصل طارق بشهيرة ويؤكد لها أنه سيعالج الأمر وتؤكد له شهيرة أنها ستنتقم.

وتقرر آية ترك المنزل وترحب شهيرة بالأمر، يعنف شريف ويقوم بدوره هشام إسماعيل زوجته آية على تركها لمنزل والدتها، ويطلب أكرم من شريف بعض الأموال، ويطلب شريف التوقيع مقابل الأموال ويوافق أكرم.

تحاول جميلة البحث عن ألفت الممرضة، وتواجهها بما حدث وتعترف ألفت لجميلة باتفاق شريف معها، تقوم جميلة بتسجيل اعتراف ألفت، يقتحم زوج ألفت المكان ويقوم بأخذ تليفون جميلة.

تحاول نرمين التقرب من زياد عن طريق ابنهم يونس وزيارته في العيادة وتطلب من يونس أن ينتظر مع الممرضة حتى تنهي حديثها مع والده، تعتذر نرمين على فعلتها في محاولة للتقرب منه مره أخرى وتطلب منه أن تعود له مرة أخرى سرا، ويكرر زياد عدم رغبته في العودة لها مهما حاولت.

تخبر نرمين شيري بفشل خطتها، وتؤكد لها الأخيرة أن عرض الزواج عليه سيجعله يفكر مثله مثل جميع الرجال على ضمانة شيري، تخبر نرمين «هشام» الفنان أحمد وفيق بما حدث ويؤكد لها: «استمري على خطط شيري زوجتي وتأكدي من عودة زياد لكي مرة أخرى».

يصارح زياد جميلة بزيارة نرمين وعرض الزواج السري الذي قدمته، ويؤكد زياد لجميلة مدى حبه وتمسكه بها، ويطلب منها زياد الاتصال بوالدتها والاطمئنان عليها، زياد لا يعلم علاقة شهيرة بطارق نصار.

تزور شيري جميلة وزياد وهي مفتعلة خناقة مع هشام، وتلوم نفسها على تركها وظيفتها كمذيعة سابقة، وتطلب منهم أن يساعدوها في طلاقها من هشام.

أبطال مسلسل جميلة

يشارك في بطولة مسلسل جميلة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.