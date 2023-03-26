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مسلسل جميلة الحلقة 4.. ريهام حجاج تكتشف خيانة سوسن بدر لوالدها

كتب:

هبة أمين
06:57 م | الأحد 26 مارس 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج، محاولة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، في إيهام ابنتها آية، بأن ما رأته وسمعته بشأن خيانتها لوالدها، محض خيال، من خلال فبركة مكالمة مع عشيقها طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، باعتباره شخصًا آخر تطلب منه إيقاف التعامل مع «طارق» لعدم التزامه ببنود التعاقد الخاصة بمدارسها.

مسلسل جميلة الحلقة 4

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 4، كانت المفاجأة التي في انتظار سوسن بدر، تقوم بدور والدة جميلة، اكتشاف زوجة طارق نصار، خيانة زوجها معها، وذهبت الأخيرة إلى جميلة في مكان عملها، وأعطتها فلاشة تحمل نسخة من المكالمات الهاتفية والرسائل التي بين والدتها وزوجها.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وتستمر الأحداث مع المواجهة بين جميلة ووالدتها، بشأن تفاصيل خيانتها لوالدها، وتأكيدها أن هذه الخيانة قد تكون سببا لقيام والدها بحرمان أمها من الميراث.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، هشام إسماعيل، سامح الصريطي، نبيل عيسى، سامية عاطف، هاني عادل، يسرا اللوزي، عبير صبري، عبير منير، أحمد وفيق، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

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كلمات أغنية تتر مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج وغناء إبراهيم الحكمي
بقلم هبة أمين