مصرع مزارع استنشق مبيدا حشريا بالخطأ في مركز أشمون بالمنوفية

استقبل مستشفي الباجور، في محافظة المنوفية، مزارعا مصابا بحالة تسمم، بعدما استنشق مبيدا حشريا أثناء رش الأرض الزراعة، ووصل في حالة خطرة، ولم تنجح محاولات إنقاذ حياته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

أسرة المزارع تنفي وجود شبهة جنائية

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن المزارع المتوفى يدعى «م.س»، 34 عاما، ومقيم بقرية كفر الفرعونية، وأصيب بالتسمم بعد استنشاق مبيد حشري أثناء العمل في الحقل، وبسؤال أفراد أسرته نفوا وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة، مؤكدين أنه استنشق المبيدات عن طريق الخطأ، وصرحت جهات التحقيق بتسليم الجثمان إلى ذويه، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بأشمون.

مزارع استنشق مبيدا حشريا

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع مزراع بعد إصابته بحالة تسمم، حيث استنشق مبيدا زراعيا بالخطأ، وتم تحرير محضر يحمل رقم 4288 إداري أشمون لسنة 2023، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.