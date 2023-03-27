«الأرصاد» تحذر: طقس الغد حار.. والعظمى في القاهرة 26 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد الغد ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة -يوم الثلاثاء فقط- إذ ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، نتيجة وجود بعض الكتل الجوية الجنوبية التي ستؤثر على شعور المواطنين بأجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار في المناطق الشمالية، حارة بالمناطق الجنوبية.

عودة انخفاض درجات الحرارة الأربعاء المقبل

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن فترات الليل ستشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه مع حلول الأربعاء ستعود درجات الحرارة للانخفاض بصورة كبيرة، وبشكل ملحوظ.

الأرصاد تكشف عن الملابس المناسبة لتذبذب الطقس

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع وصول العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية بنهاية الأسبوع الجاري خلال فترة النهار، وستكون 12 درجة مئوية خلال فترات الليل، محذرة من انخداع المواطنين بالدفء خلال فترات النهار وتخفيف الملابس، مشددة على ضرورة عدم تغيير نوعية الملابس، وأن موعد ارتداء الملابس الصيفية ليس بالقريب، لافتة إلى إمكانية ارتداء الملابس الخريفية خلال فترات النهار، مع ارتداء ملابس شتوية خلال فترت الليل.