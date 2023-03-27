أسعار السمك اليوم الاثنين 27-3-2023 في الأسواق.. البلطي بـ60 جنيها

تشهد أسعار السمك الیوم الاثنين 27-3-2023 في الأسواق المصرية استقرارا الفترة الحالية، نتيجة وفرة المعروض، بحسب ما ذكر أحمد محسن عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة، كما أن مصر استطاعت تحقيق النجاح في الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة تقريبا 85%.

وبالنسبة لأسعار السمك الیوم الاثنین 27-3-2023 في الأسواق، فالمكرونة السويسي تتراوح سعرها بين 115 و140 جنيهًا، والسبيط 200 جنيه والدنيس من 130 إلى 220 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

وتتراوح أسعار السمك البلطي اليوم، بين 60 و70 جنيهًا، ويختلف الأمر بحسب المنطقة وفقا لقول محسن في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

وأسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، تتراوح أسعار البلطي بين 49 و55 جنيهًا، وكيلو المكرونة السويسي 70 و110 جنيهات، وكيلو الثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، والكاليماري والسبيط بين 120 و220 جنيهًا، والدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا، البوري بين 40 و80 جنيهًا، والكابوريا من 23 إلى 85 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وعن أسعار الأسماك في مصر اليوم، يتراوح سعر الجمبري بين 150 و450 جنيهًا، وكيلو الثعابين من 90 إلى 280 جنيهًا، وفقا لعضو شعبة الأسماك.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وتابع محسن بأنّ أسعار الأسماك المجمدة في مصر، بالنسبة لكيلو المكرونة المجمدة تصل سعرها من 30 إلى 50 جنيهًا، والكابوريا بين 75 و155 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

وتتراوح أسعار سمك البوري اليوم، بين 100 و115 جنيهًا، ويتوقع عضو شعبة الأسماك باستمرار استقرار أسعار السمك الفترة المقبلة ويمكن أن يحدث انخفاض خلال شهر رمضان.