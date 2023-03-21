ورشة عمل عن كتابة المقترح البحثي للرسائل العلمية في جامعة بنها

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل عن الأسس الحديثة لكتابة المقترحات العلمية لدرجة الماجستير والدكتوراة بالتنسيق مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي والثقافي DAAD.

اكساب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة المعارف والمهارات

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها في بيان له، إن هذه الورشة تهدف إلى إكساب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة المعارف والمهارات اللازمة لكتابة مقترحات الخطط البحثية لرسائل الماجستير والدكتوراة، كما تأتي في إطار سياسة الجامعة في دعم وبناء قدرات شباب الباحثين بالجامعة.

أهم الطرق الحديثة في كتابة المقترحات العلمية

الجدير بالذكر أن الورشة تناولت أهم الطرق الحديثة في كتابة المقترحات العلمية وفقا للأسس والضوابط والمعايير المنهجية والأخلاقية للبحث العلمي والذي تؤهله للقبول لدرجات الماجستير والدكتوراة طبقا لقواعد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي والثقافي، وحاضر فيها محمد طه المدرب الدولي المعتمد من الهيئة الألمانية الدولية DAAD.

ورشة عمل أون لاين عن المنح المتاحة لدولة فرنسا

في سياق متصل نظم مكتب العلاقات الدولية بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها تحت رعاية الدكتورجمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل أون لاين على تطبيق زووم للإعلان عن الفرص المتاحة للمنح والبرامج الدراسية بدولة فرنسا لطلاب البكالوريوس والباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراة بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن هذه الورشة تهدف إلى تعريف الباحثين وطلاب البكالوريوس وطلاب الماجستير والدكتوراة بالجامعة بالمنح المتاحة لدولة فرنسا وشروط كل منحة والمجالات المتاحة والتمويل المقدم من السفارة الفرنسية وقد شارك بها أكثر من 77 طلاب المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا.