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«الجالية المصرية بالسعودية»: تعديلات «استيراد السيارات» جعلته أكثر جذبا للمغتربين

كتب:

منة عبده
10:20 ص | الإثنين 13 مارس 2023
سيارات

سيارات

قال تامر بنه، نائب رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية في السعودية، إنّ التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ضمن قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، جعلته أكثر جذبا لجميع المغتربين بالخارج، لإتاحتها التيسيرات المتعددة، وأبرزها مد فترة التسجيل والسداد. 

قانون استيراد السيارات

وأضاف نائب رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية في السعودية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حرص وزارة الهجرة المصرية على تخصيص تطبيق إلكتروني للاستفادة بقانون استيراد سيارات المصريين في الخارج، وتحميله على الهواتف المختلفة، يؤكد اهتمام الدولة بأبناء الوطن بالخارج، وحرصهم على استفادة أكبر عدد ممكن من التسهيلات المقدمة. 

وأشار «بنه» إلى أنّ مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 أشهر إلى 6 أشهر، حتى 14 مايو 2023، يعطي مساحة أكبر يتمكن من خلالها المغتربين بالخارج من البحث عن سيارة وشرائها ومن ثم الاستفادة من القانون وإدخالها مصر مقابل وديعة، دون سداد جمارك أو رسوم. 

مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة

وأوضح نائب الجالية المصرية بالسعودية، أنّ هناك تعاونا مشتركا وجهدا كبيرا تبذله وزارة الهجرة برئاسة السفيرة سها جندي، وعدد من الوزارات المختلفة، لتوفير احتياجات المصريين بالخارج، وهو ما نراه من خلال الخدمات والمبادرات التي تطلقها وزيرة الهجرة باستمرار لخدمة المصريين بالخارج في الدول المضيفة، والتواصل المستمر بينها وبين الجاليات المصرية حول العالم. 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.