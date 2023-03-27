مسلسل جميلة الحلقة الخامسة.. خناقة بين ريهام حجاج وشقيقها بسبب القمار

شهد مسلسل جميلة الحلقة الخامسة بطولة ريهام حجاج، أزمة حادة مع شقيقها أكرم والذي يقوم بدوره الفنان نبيل عيسى، حيث طلب الأخير منها مبلغ مالي من أجل عمله، ولكنها تتفاجأ بأنه يستغل المال من أجل لعب القمار بصحبة عدد من أصدقاءه.

مسلسل جميلة الحلقة الخامسة

وخلال مسلسل جميلة الحلقة الخامسة، نشبت مشاجرة بين ريهام حجاج، وشقيقها أكرم، بسبب القمار، موجهة له اتهامات بعدم تحمل المسئولية، وأن قد يكون ذلك من ضمن أسباب والده لحرمانه من الميراث.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، بعثت برسالة نصية إلى والدتها وتقوم بدورها سوسن بدر، تخبرها بأن شقيقها يلعب القمار، وأنها ستضطر للإبلاغ عنه، لتقع مشادة كلامية بين والدتها وشقيقها، وأخبرته أن جميلة ستقوم بالإبلاغ عنه والزج به في السجن للانتقام منه.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، نبيل عيسى، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، عبير صبري، هاني عادل، أحمد وفيق، سامح الصريطي، عبير منير، لطيفة فهمي، أحمد الشامي، صبري عبدالمنعم، ريم سامي، رحمة حسن.