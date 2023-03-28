موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

ينتظر الجمهور أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الـ6، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يجسد من خلاله شخصية «جعفر العمدة»، الذي يقيم في منطقة السيدة زينب، ويتم عرضه عبر شبكة تليفزيون DMC، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، يوميا طوال شهر رمضان، بحماس كبير لمعرفة تطور الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

ويتطلع عدد كبير من الجمهور لمعرفة مواعید عرض الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، والذي يجسد من خلاله شخصية «جعفر العمدة»، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون DMC، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، إذ أن العمل مكون من 30 حلقة.

مواعید إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة

وبخصوص مواعید إعادة عرض الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، فيعرض مرتين، فالإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5:00 صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ومسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم زينه ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جعفر العمدة

وكانت كشفت قناة تليفزيون dmc، الناقلة لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان برمضان 2023، وهو 12124، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.