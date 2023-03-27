انطلاق أولى فعاليات مبادرة «التواشيح الدينية on line» في القليوبية

انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة «التواشيح الدينية on line» التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على «فيس بوك»، على أن يتم تنفيذها يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع خلال شهر رمضان المعظم، وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا للمبادرة لتبدأ من مراكز إدارة الشباب بقليوب.

نسمات شهر الخيرات

وتقدم المشاركون من خلال فيديو بمقاطع لا تتعدى 3 دقائق تواشيح دينية بأصواتهم الرائعة، معبرين عن فرحتهم بأجواء ونسمات شهر الخيرات، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال الإنشاد الديني وتنميتها وتشجيعهم على تحسين الأداء من قبل جمهور المتابعين على صفحة المديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أصوات ذهبية في القليوبية

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، سعادته بالأصوات الجميلة المعبرة، والتي تطل علينا في المناسبات الدينية لتثبت امتلاك المحافظة لأصوات ذهبية، بقليل من التدريب التقني المستمر تصل إلى مستوى الجمهورية في مسابقات المحلية، بل وتصل للعالمية، مؤكدا أن مبادرة التواشيح الدينية online تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية والفنية التي يتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك بمركز الشباب على مستوى المحافظة.