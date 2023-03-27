سعر الذهب اليوم الإثنين يخسر 23 جنيها دفعة واحدة.. وهزّة عالمية عنيفة

تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 27-3-2023، بنحو 23 جنيها دفعة واحدة، وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً من 2320 جنيها صباحا إلى 2297 جنيها عند تحرير التقرير، وعالميا، انخفض المعدن الأصفر بشكل عنيف من مستوى 1970 دولارا صباحا لـ1946 دولارا للأوقية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في تعاملات منتصف اليوم 2010 جنيه من 2030 جنيه صباحا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 النحاسي 1340 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 صوب 1723 جنيها من 1740 جنيه صباحا، وتراجع سعر الذهب عيار 12 الأكثر رداءةً صوب 1149 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

هوى سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين (8 جرامات عيار 21) صوب مستوى 16080 جنيها من 16240 جنيها صباحا، وهبطت الأوقية بالسعر المحلي صوب 71441 جنيها، والكيلو الذهب 2.297 مليون جنيه.

تحذير شعبة الذهب والمجوهرات

وتشهد السوق المحلية، حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الذهب التي ارتفعت قبل أيام، لدرجة استدعت من شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، التدخل، محذّرة من أنّ الأسعار غير عادلة، قبل أن تتراجع بشكل كبير الأيام الماضية.

أسعار الذهب العالمية

عالميا، لا تزال أصداء أزمة البنوك الأمريكية المنهارة تؤثر في أسعار الذهب عالميا، حيث استفاد المعدن الأصفر من المخاوف التي استشرت من حدوث أزمة في قطاع المصارف الأمريكية مماثلة لأزمة 2008، ما دفع سعر الذهب إلى مستوى 2009 دولار قبل أيام، قبل أن تتراجع مرة أخرى.