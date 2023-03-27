سعر الذهب اليوم يحافظ على هدوءه دون زيادة.. والمخاوف تحرك سوقه عالميا

حافظ سعر الذهب اليوم الاثنين 27-3-2023 على استقراره منذ الصباح، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2030 جنيهًا في تعاملات ظهيرة اليوم، في وقت انخفضت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع للجلسة الثانية على التوالي وسط تراجع تدريجي للمخاوف في الأسواق المالية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في تعاملات الظهيرة 2320 جنيه، بعدما كان قد لامس العيار مستوى 2400 جنيه قبل أيام.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين، في تعاملات الظهيرة، 1740 جنيه، ليظل السعر كما هو منذ الصباح دون زيادة، وقد تراجعت الأسعار الفورية للذهب خلال جلسة اليوم الاثنين بنسبة 1% تقريباً ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1958.96 دولار للأونصة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) اليوم، 16240 جنيه، وسجل سعر الذهب النحاسي عيار 14 اليوم 1353 جنيه، في حين جاء سعر الذهب اليوم الاثنين، الأقل نقاءً عيار 12 عند 1160 جنيه.

ووفق تقرير جولد بيليون، فإن السلطات الأمريكية اتخذت عدة إجراءات لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي العالمي واستقرار في مستويات الدولار الأمريكي قبل بيانات هامة هذا الأسبوع.

تراجع أسعار الذهب عالمياً

التحركات الهابطة الحالية في أسواق الذهب والتي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي تصنف كونها عمليات تصحيح لجني الأرباح بعد المستويات القياسية التي سجلها الذهب خلال الأسبوع الماضي وتسجيله أعلى مستوى منذ عام عند 2009.69 دولار للأونصة.

من ناحية أخرى، نشهد استقرارا في مستويات الدولار الأمريكي خلال جلسة اليوم بالقرب من إغلاق الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد 4 أسابيع متتالية من الهبوط في مستويات الدولار، بحسب التقرير.

أداء الذهب يتأثر سلبياً

وفق التقرير، يأتي الهدوء الحالي في الأسواق المالية بعد إعلان شركة فيرست سيتيزينس المالية أنها ستحصل على جميع ودائع وقروض بنك سيليكون فالي من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وهو الأمر الذي ألقى بالهدوء على الأسواق بعض الشيء لينعكس بشكل سلبي على أداء الذهب.

الأزمة المصرفية الأمريكية

قرار الحصول على ودائع وقروض البنك الأمريكي المنهار سيليكون فالي يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لإنهاء أزمة القطاع المصرفي وذلك سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا التي شهدت استحواذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس المتعثر.

من جهة أخرى، نجد أن العائد على السندات الحكومية الأمريكية قد عاد إلى الارتفاع من جديد، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 1.1% ليصل إلى 3.427%، بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عامين بنسبة 2.43% ليسجل 3.9023% مرتفعاً من ادنى مستوياته التي سجلها منذ منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي، وفق التقرير.