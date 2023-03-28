سعر الیورو الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية.. اعرف الأقل والأعلى

سجل سعر اليورو الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية، من 33.04 جنيه إلى 33.22 جنيه، سعر الشراء، ووصل سعر البيع من 33.25 جنيه إلى 33.54 جنيه، والأقل سعرًا للشراء في بداية التعاملات اليوم البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والأعلى سعرًا مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وبالنسبة لسعر اليورو الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية، الأقل سعر للبيع هو بنك التنمية الصناعية ثم البنك الأهلي المصري وبنك مصر بسعر 33.26، والأعلى سعرًا بنك بلوم.

سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي المصري

وسعر الیورو الیوم في البنك الأھلي المصري، بحسب ما أعلنه البنك، سجل سعر الشراء به 33.04 جنيه، وسعر البيع 33.26.

سعر الیورو الیوم في بنك مصر

وسعر اليورو في البنك الأهلي هو نفس سعر اليورو اليوم في بنك مصر، إذ أن سجل سعر الشراء 33.04 جنيه والبيع 33.26 جنيه.

سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي

وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المتحد، وصل سعر الشراء إلى 33.15 وسعر البيع 33.37، بحسب موقع البنك الرسمي.

سعر الیورو الیوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما وصل سعر الیورو الیوم البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.15 جنيه الشراء، وسعر البيع 33.38 جنيه، بحسب ما أعلنه البنك.