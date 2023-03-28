أسعار الذھب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. عيار 18 بـ1749 جنيها

بلغ متوسط سعر جرام الذھب عیار 24 في تعاملات اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية، نحو 2331 جنيها للبيع و2366 جنيها للشراء، حيث يشهد الذهب عيار 24 إقبالا أقل في مصر.

سعر جرام الذھب عیار 21

وسجل سعر جرام الذھب عیار 21 في محلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2040 جنيها للشراء و2070 للبيع، حيث يعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر إقبالا وتداولا في السوق المصري، خاصة في الوجه البحري والصعيد.

سعر جرام الذھب عیار 18

وبحسب ما تم إعلانه من قبل شعبة الذهب، فإنّ متوسط سعر جرام الذھب عیار 18 بلغ نحو 1749 جنيها للبيع ونحو 1774 جنيها للشراء، ويعتبر الذهب عيار 18 هو الأقل شهرة بين الأعيرة الذهبية في مصر، لكنه أكثر إقبالا من الذهب عيار 24.

سعر الجنیه الذھب

وسجل سعر الجنيه الذهب الیوم في مصر الثلاثاء نحو 16320 جنيها للبيع ونحو 16560 جنيها للشراء، ويعتبر الذهب ملاذ آمن للاستثمار حاليا.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وسجلت أسعار الذهب اليوم في المحلات دون مصنعة لعيار 24 نحو 2366 جنيها للشراء، و2070 جنيها لعيار 21، و1774 جنيها لعيار 18 للشراء.