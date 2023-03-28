كشفت إمساكية شهر رمضان المغربية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 28-3-2023 والتي تضمنت مواعيد الفروض الخمس بالإضافة إلى وقت الشروق والسحور.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 28-3-2023، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في المغرب للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:54 صباحًا.

بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:36 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 4:06 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:52 مساءً.

وتأتي أخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:08 مساءً

موعد عيد الفطر المبارك في المغرب

ويأتي موعد الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر شوال المبارك في دولة المغرب الشقيقة يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان المبارك، بينما فلكيًا تم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك السبت 22 أبريل المقبل.