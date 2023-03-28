أسعار الفراخ البيضاء.. الكيلو سجل 70 جنيها في الأسواق

تواصل أسعار الفراخ البيضاء تراجعها منذ بداية الأسبوع الجاري، وانخفضت أسعارها بنسبة تراوحت بين11 و16 جنيها في الكيلو، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء أسعارا تراوحت بين 70 و72جنيها بالنسبة للمحلات في الأسواق المختلفة، في حين تراوح سعرها فى المزارع بين 65 و63 جنيه للكيلو، وفقا لما كشفت عنه وحدة الدواجن بالشعبة التجارية في القاهرة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها المقدمة للجمهور، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء، وفقا لشعبة الدواجن اليوم.

- بدء سعر الكيلو الفراخ البيضاء في المزرعة من 63 ووصل في بعض المزارع إلى 65 جنيها.

- سعر كيلو البانية 150- 155 جنيهًا.

- كيلو الفراخ البلدي يتراوح بين 110 و120 جنيهًا.

- كيلو الفراخ الساسو سجل 115 جنيها.

- كيلو أوراك الفراخ وصل إلى 75 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص 70 جنيها.

- كيلو الأجنحة الصافي بين 50- 55 جنيها.

- كيلو الهياكل بين 40- 38 جنيها.

- كيلو الدبابيس بين 67- 70 جنيها.

- كيلو صدرو الفراخ بين 145- 155 جنيها.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر كيلو البط البلدي في المزرعة اليوم 98 جنيها، وفي الأسواق 111 جنيها.

- بلغ سعر كيلو البط الفرنساوي في المزرعة 70 جنيها، وفي الأسواق 80 جنيها.

- وصل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة اليوم 88 جنيها، وسعره للمستهلك 95 جنيها.