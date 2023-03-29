مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

يترقب عدد كبير من الجمهور، عرض الحلقة السابعة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبى، التي تقوم بدور «العمدة»، ويتساءل المتابعون عن مواعيد عرضها، إذ استطاعت خلال أول حلقات العمل، جذب انتباه عدد كبير من المشاهدين.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

وتأتي مواعيد عرض الحلقات القادمة من مسلسل حضرة العمدة، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الترويح، التي تنقلها القناة نفسها على الهواء مباشرة.

تردد القناة الناقلة لـ حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة عبر شبكة تليفزيون الحياة من خلال التردد الخاص بها، حيث تعتبر الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

قصة مسلسل حضرة العمدة

ويتناول المسلسل العديد من الأحداث المثيرة داخل قرية تل شبورة، حيث يتصارعوا علي حكمها وعلي منصبها الجديد والانشاق بين مؤيد ومعارض ويسعى كل شخص لتحقيق هدفه، حتى وإنّ كان خارجًا عن القانون، فيما تسعى روبي لاسكتشاف المزيد داخل القرية،اثناء توليها منصب العمودية.