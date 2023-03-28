«الأوبرا» تعلن إطلاق سهراتها الرمضانية على المسرح المكشوف

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، سهراتها خلال الشهر المعظم تزامنا مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذلك بعرضين متتاليين في التاسعة مساء السبت الأول من أبريل على المسرح المكشوف لكل من فرقة الموسيقات العسكرية بقيادة المايسترو أحمد سليم والمايسترو عهدي عبد الرحمن وكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

تبدأ السهرة بفرقة الموسيقات العسكرية التي تقدم مجموعة من الأعمال الوطنية والدينية والمارشات العالمية منها موسيقى عمر الخيام، مولاي، آمين.. آمين.. آمين، محمد يا رسول الله، نبينا هادينا، المسك فاح، بوابة الحلواني، بحبك يا مصر، الأرض الطيبة، لكل جندي مصري، بنفس روح النصر، رايات النصر، عشانك أنت أتحدى، يا أغلى اسم، حلوة بلادي السمرا، يا حبيبتي يا مصر، افتتاحية أمريكية، مارش القوافل، دانس اجين، كان كان، ويشارك بالغناء السيد محمود بكر.

كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب

كما يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار عدد من الأعمال الغنائية الوطنية والروحانية الشهيرة بينها «بسم الله، يا رحمن، رمضان جانا، من نورك يا رب اهدينا، واحشنا يا رسول الله، الرضا والنور، تجلي مولد الهادي، عشاق جمال النبي، قلبك حنين يا نبي، عاش، سمينا وعدينا، لاجل النبي، فيها حاجة حلوة، مسك الختام، القلب يعشق، أداء مريم حنفي، محمد محمود، إسراء عصام، محمد يسري، لوجي ناصر، حسام، محمد نادر، حنين محمد، أحمد فايد، ريم أيمن، هاجر، شرف، ساندرا، أحمد مجدي.

برنامج الأوبرا في رمضان

جدير بالذكر أن الأوبرا أعدت برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية.