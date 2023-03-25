 برلماني: «المتحدة» استطاعت أن تعيد العصر الذهبي إلى الإعلام المصري في زمن قياسي

أكد محمد زين الدين، عضو مجلس النواب أن مسلسلات رمضان العام الجاري لها مذاق خاص ولها دور هادف في جذب المشاهدين والمتابعين، وخطوة جديدة وجادة نحو الإعلام الشامل الذي يحافظ علي القيم والعادات والتقاليد.

ضبط المحتوى الإعلامي

وكشف «محمد زين الدين»، أن مسلسلات رمضان لهذا العام ستكون لها إسهاماتها الكبرى والواضحة في ضبط المحتوى الإعلامي، لإنهاء حالة الفوضى التي كان يراها المنافس ضعفا.

الاستراتيجية الإعلامية للمتحدة تعيد للإعلام عصره الذهبي

وأشاد النائب زين الدين عضو مجلس النواب، بالاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة، مؤكدا أنها استطاعت فى زمن قياسي أن تعيد العصر الذهبي إلى الإعلام المصري، وتؤكد رسالتها الوطنية في الحفاظ على المجتمع المصري من محاولات التشويه.

ولفت إلى أنه يمكن الآن لأكبر عدد من المشاهدين رؤية المسلسلات الرمضانية بالرؤية الإعلامية الاحترافية التي تحترم معايير ومحددات القيم والعادات والتقاليد لتصل رسالتها الواضحة للمتلقي لتكوين انطباع ورؤية واضحة دون تشتت.

وأضاف زين الدين، أن المسلسلات الوطنية مثل الكتيبة 101 لها أهمية كبرى في الحفاظ على التاريخ، ورصد الواقع، بالإضافة إلى أنها تكون قادرة على تكوين الوعي المجتمعي، لما لها من مواصفات إعلامية خاصة عن باقي المواد الإعلامية.