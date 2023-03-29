موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

مع حلول شهر رمضان تتجه أنظار المسلمين إلى موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء 29-3-2023، سابع أيام شهر رمضان الكريم.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان يحل الساعة 4:21 صباحا، بالتوقيت المحلي لمدينة بنها، على أن يحل موعد صلاة المغرب والإفطار الساعة المغرب 6:12م.

أذان الفجر في القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ووفق إمساكية رمضان تكون مدة الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة، فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

السحور 2:01 ص

إمساك 4:01 ص

الفجر 4:21 ص

الشروق 5:48 ص

الظهر 12:00 ظ

العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:12 م

العشاء 7:30 م