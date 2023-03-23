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موعد أذان الفجر في القليوبية الجمعة 24-3-2023

كتب:

حسن صالح
10:25 م | الخميس 23 مارس 2023
موعد اذان الفجر في القليوبية يوم الجمعة

موعد اذان الفجر في القليوبية يوم الجمعة

مع حلول شهر رمضان تتجه أنظار المسلمون إلى موعد أذان الفجر في القليوبية يوم الجمعة 24-3-2023 في ثاني أيام رمضان الكريم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.

«الوطن» تستعرض موعد أذان الفجر في القليوبية يوم الجمعة 24-3-2023 في ثاني أيام رمضان 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية، يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد.

موعد أذان الفجر في القليوبية يوم

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في ثاني أيام شهر رمضان المبارك يحل الساعة 4:27، صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بنها، على أن يحل موعد صلاة المغرب والإفطار الساعة 06:09 م

مواعيد الصلاة في القليوبية يوم

ووفق إمساكية رمضان وموعد أذان الفجر في القليوبية يوم الجمعة 24-3-2023  تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة في ثاني أيام رمضان المبارك فيما تكون مواقيت الصلاة يوم كالتالي:

 السحور 02:07 ص.

 إمساك 04:07 ص.

الفجر 04:27 ص.

الشروق 05:54 ص.

الظهر 12:01 م.

العصر 03:30 م.

صلاة المغرب 06:09 م.

 العشاء 07:26 م.

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