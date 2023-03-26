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موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023.. رابع أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
12:03 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد اذان الفجر في القليوبية اليوم

موعد اذان الفجر في القليوبية اليوم

يترقب المسلمين في رابع أيام شهر رمضان المبارك، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 حيث تتجه الأنظار إلى إمساكية رمضان 2023 الصادرة من هيئة المساحة وفقا للتوقيت المحلي لمدينة بنها في محافظة القليوبية

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023رابع أيام رمضان يكون في الساعة 04:25 ص

موعد صلاة الفجر اليوم الأحد 26-3-2023

وتصل عدد ساعات الصيام في رابع أيام شهر رمضان المبارك، و موعد المغرب اليوم في القليوبية الأحد 26-3-2023وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك، تصل إلى 14 ساعة و5 دقائق، حيث يكون موعد الفجر 04:25 صباحا

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 ومواقيت الصلاة كالتالي :

السحور 2:05 ص

 إمساك 4:05 ص

 الفجر 4:25 ص

الشروق 5:52 ص

 الظهر 12:01ظ

 العصر 3:30 عصرا

 صلاة المغرب 6:10 م

 العشاء 7:28 م

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق

ورفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ خلال شهر رمضان 2023، في كافة الجهات الحكومية والمستشفيات، وتجهيز المساجد لاستقبال رواد المساجد وإقامة الصلوات والشعائر الدينية.

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