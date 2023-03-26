موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023.. رابع أيام رمضان

يترقب المسلمين في رابع أيام شهر رمضان المبارك، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 حيث تتجه الأنظار إلى إمساكية رمضان 2023 الصادرة من هيئة المساحة وفقا للتوقيت المحلي لمدينة بنها في محافظة القليوبية

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023رابع أيام رمضان يكون في الساعة 04:25 ص

موعد صلاة الفجر اليوم الأحد 26-3-2023

وتصل عدد ساعات الصيام في رابع أيام شهر رمضان المبارك، و موعد المغرب اليوم في القليوبية الأحد 26-3-2023وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك، تصل إلى 14 ساعة و5 دقائق، حيث يكون موعد الفجر 04:25 صباحا

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 ومواقيت الصلاة كالتالي :

السحور 2:05 ص

إمساك 4:05 ص

الفجر 4:25 ص

الشروق 5:52 ص

الظهر 12:01ظ

العصر 3:30 عصرا

صلاة المغرب 6:10 م

العشاء 7:28 م

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق

ورفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ خلال شهر رمضان 2023، في كافة الجهات الحكومية والمستشفيات، وتجهيز المساجد لاستقبال رواد المساجد وإقامة الصلوات والشعائر الدينية.