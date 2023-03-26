موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023.. رابع أيام رمضان
كتب:
حسن صالح
12:03 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد اذان الفجر في القليوبية اليوم
يترقب المسلمين في رابع أيام شهر رمضان المبارك، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 حيث تتجه الأنظار إلى إمساكية رمضان 2023 الصادرة من هيئة المساحة وفقا للتوقيت المحلي لمدينة بنها في محافظة القليوبية
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023
ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023رابع أيام رمضان يكون في الساعة 04:25 ص
موعد صلاة الفجر اليوم الأحد 26-3-2023
وتصل عدد ساعات الصيام في رابع أيام شهر رمضان المبارك، و موعد المغرب اليوم في القليوبية الأحد 26-3-2023وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك، تصل إلى 14 ساعة و5 دقائق، حيث يكون موعد الفجر 04:25 صباحا
وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 ومواقيت الصلاة كالتالي :
السحور 2:05 ص
إمساك 4:05 ص
الفجر 4:25 ص
الشروق 5:52 ص
الظهر 12:01ظ
العصر 3:30 عصرا
صلاة المغرب 6:10 م
العشاء 7:28 م
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق
ورفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ خلال شهر رمضان 2023، في كافة الجهات الحكومية والمستشفيات، وتجهيز المساجد لاستقبال رواد المساجد وإقامة الصلوات والشعائر الدينية.