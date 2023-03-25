موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية السبت 25- 3- 2023 ثالث أيام رمضان

مع حلول شهر رمضان، تتجه أنظار المسلمين في كل مكان، نحو موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية السبت 25- 3- 2023، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وفق إمساكية رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية.

«الوطن» تستعرض موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية السبت 25- 3- 2023، في ثالث أيام رمضان 1444 هجريًا، وفق إمساكية رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ تتجه الأنظار صوب مواعيد الأذان ومواقيت الصلاة طوال الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، أنّ موعد أذان الفجر في محافظة القليوبية السبت 25 - 3- 2023، في ثالث أيام رمضان، يكون في تمام الساعة 4:26 صباحًا، على أن يكون موعد أذان المغرب في نفس اليوم، في تمام الساعة 6:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية رمضان وموعد أذان الفجر في محافظة القليوبية السبت 25 - 3- 2023، فإن مواقيت السحور والإمساك والصلاة في ثالث أيام رمضان، كالتالي:

السحور: 2:06 صباحًا.

الإمساك: 4:06 صباحًا.

الفجر: 4:26 صباحًا.

الشروق: 5:53 صباحًا.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:30 مساءً.

المغرب: 6:09 مساءً.

العشاء 7:27 مساءً.

مدة الصوم: 14 ساعة و3 دقائق.

وشددت مديرية أوقاف القليوبية، على ضرورة التواجد الميداني لجميع المفتشين والأئمة، لتنفيذ خطة إحياء ليالي شهر رمضان، وتيسير أداء العبادات بالمساجد، والمشاركة في ملتقيات الفكر الإسلامي والرمضاني بالمساجد خلال الشهر الكريم.