مع سادس أيام رمضان المبارك 1444 هجريا، تتجه أنظار المسلمون إلى موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي لمدينة بنها.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية، اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان، وفق هيئة المساحة المصرية، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات وسماع الدروس الدينية والملتقيات الفكرية الإسلامية الرمضانية في المساجد وتحري الأنشطة الدينية والعبادات، وفق خطة مديرية أوقاف القليوبية.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية رمضان وموعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان، تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقائق حيث يكون موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء في تمام 04:22 صباحا، وتحل صلاة المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 06:11 مساء.

موعد صلاة الفجر في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، وموعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان فان مواقيت الصلاة في المحافظة كالتالي :

السحور 2:02 صباحا.

إمساك 4:02 صباحا.

الفجر 4:22 صباحا.

الشروق 5:50 صباحا.

الظهر 12:00 ظهرًا.

العصر 3:30 مساء.

المغرب 6:11 مساء.

العشاء 7:29 مساء.