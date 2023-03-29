مع حلول شهر رمضان تتجه أنظار المسلمون إلى مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان الكريم وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة

«الوطن» تستعرض مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان 1444هجريا وفق هيئة المساحة المصرية، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد والتجمع علي موائد الافطار في البيوت والمنازل والأماكن العامه لشعور بفرحة الشهر الكريم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ووفق إمساكية رمضان و مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان تكون مدة ساعات الصوم مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

السحور 2:01 ص

إمساك 4:01 ص

الفجر 4:21 ص

الشروق 5:48 ص

الظهر 12:00 ظ

العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:12م

العشاء 7:30 م

موعد أذان المغرب في القليوبية الأربعاء 29 -3-2023

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان يحل في تمام الساعة 6:12م على أن يحل موعد صلاة الفجر وبداية يوم الصوم في تمام الساعة 4:21 صباحا بالتوقيت المحلي للمحافظة.