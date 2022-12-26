فنانون سطع اسمهم في عالم الشهرة من أول مشهد خلال 2022.. أبرزهم رحمة أحمد

شهدت الدراما خلال العام الجاري العديد من المفاجآت، إذ حافظ العديد من الفنانين على أدائهم، وانطفأ وهج الآخرين، بينما فاجأ عدد قليل الجمهور والنقاد على السواء، أبرزهم أحمد أمين بمسلسل جزيرة غمام، الذي عرض على شاشة رمضان الماضي، وإسماعيل فرغلي بدوره بمسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني بالموسم نفسه، ورحمة أحمد بدور «مربوحة» بمسلسل الكبير الجزء السادس.

إسماعيل فرغلي

بعد 20 عاما قضاها الفنان إسماعيل فرغلي بالعمل الفني، إلا أنه حقق الشهرة والنجاح الجماهيري الواسع هذا العام فقط، بدوره كأب للفنان أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا، بمشاركة العديد من النجوم منهم أيتن عامر وهنادي مهنى وإخراج خالد الحلفاوي.

وبعد أن ظل الجمهور لسنوات عديدة لا يقف كثيرًا عند أدواره بالأعمال الدرامية، وعلى الرغم من معرفتهم بصورته كـ «سنيد»، إلا أنه لم يكن اسمه يتصدر الإعلام أو منشورات المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي كما حدث هذا العام.

وعلق الفنان على هذا النجاح الساحق الذي حققه في تصريحات لــ«الوطن»، قائلا: «حتى الآن لست مستوعبا لكل ما يحدث، ولكل ردود الفعل التي تحيط بي، ولكن أصدق في منحة ربنا لشخصي، لأنه على كل شيء قدير «مش كتير على ربنا إنه يعمل ده معايا، وبالنسبة لي أشعر بأنه كتير قوي».

أحمد أمين

أشاد العديد من النقاد والجمهور بالأداء التمثيلي للفنان أحمد أمين بمسلسل جزيرة غمام، والذي انضم للفنانين، الذين قاموا بمفاجاة الجمهور والنقاد بأدائهم هذا العام، من خلال دوره لشخصية «عرفات» بمسلسل جزيرة غمام، بعد أن اعتاد الجمهور على أداء أمين الكوميدي.

استطاع أحمد أمين أن يقدم دورا وقف أمامه الجميع لما يحمله من أبعاد وعمق وحكمة ولمحة صوفية، ليقدمة أمين ببراعة منقطعة النظير.

وجمع المسلسل العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، ورياض الخولي، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

وقال الفنان خلال تسلمه جائزة «القاهرة للدراما» عن جزيرة غمام: «الجايزة دي كتير جدًا الحمد لله، أنا من 7 سنين كنت بعمل فيديوهات عشان نفسي أبقى ممثل، وكان نفسي أقعد في مكان فيه شوية ممثلين مش أكتر، ومش للدرجة دي».

رحمة أحمد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن شخصية «مربوحة» بمسلسل الكبير الجزء السادس بطولة الفنان أحمد مكي الذي عرض على الشاشة بالموسم الرمضاني الماضي لتتصدر الترند، لتمثل مفاجأة كبيرة، خاصة أن الأمر كان محفوفا بالمخاطر لتعلق الجمهور الشديد بشخصية هدية التي كانت تقدمها الفنانة المحبوبة دنيا سمير غانم.

غير أن الفنانة رحمة أحمد تمكنت من خلال خفة ظلها وأدائها التمثيلي المتميز من رسم مكانتها بالدراما المصرية، إضافة إلى تتويجها بجائزة أفضل ممثلة صاعدة في «القاهرة للدراما» عن دورها بالمسلسل.