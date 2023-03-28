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القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

كتب:

هبة أمين
12:00 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأحداث، وتطوّر الأزمات التي تنتج عن وصية الأب قبل وفاته بنقل كل ممتلكاته باسم جميلة فقط، في مقابل حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتهم من الميراث، الأمر الذي نتج عنه تدبير المؤامرات التي تنذر بصراع شرس بين الجميع.

القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

وتأتي القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، ويعرض على قناة الحياة، وcbc، وON TV، إلى جانب العرض على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وهشام إسماعيل، وهاني عادل، وأحمد وفيق، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وسوسن بدر، وسامح الصريطي، وأحمد الشامي، ونبيل عيسى، وصبري عبدالمنعم، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تسعى جميلة لمعرفة الأسباب والدوافع التي جعلت والدها يحرم أشقاءها ووالدتها من الميراث، وأن تؤول كل ممتلكاته إليها فقط دون غيرها.

كما تواجه مؤامرات من قبل زوج شقيقتها آية، الذي يسعى لإلصاق تهمة تزوير الوصية والأوراق الخاصة بنقل الملكية، بهدف الاستيلاء على الميراث.

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بقلم هبة أمين