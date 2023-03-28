يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، للوقوف على تداعيات أزمة الوصية التي بموجبها حصلت جميلة على كل ممتلكات وأموال والدها بعد وفاته، الأمر الذي أثار غضب أفراد الأسرة خصوصاً والدتها وزوج شقيقتها، الذي يسعى لإلصاق تهمة التلاعب والتزوير في حق جميلة.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، حيث يعرض على قناة cbc في الساعة 6.15 مساءً، وعلى قناة ON TV في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، كما يُعرض على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تتصاعد أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، خلال سعيها للبحث عن الأسباب التي دفعت والدها قبل وفاته بنقل كل ممتلكاته باسمها لوحدها وحرمان والدتها وشقيقها وشقيقتها، وخلال سعيها لكشف اللغز، تكتشف كثير من الأسرار، منها خيانة والدتها مع شخص يدعى طارق نصار.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، بطولة ريهام حجاج، ويسرا اللوزي، وهاني عادل، وعبير صبري، وأحمد وفيق، وسامح الصريطي، وسوسن بدر، ونبيل عيسى، وصبري عبدالمنعم، وسامية عاطف، وعبير منير، ولطيفة فهمي، وهشام إسماعيل، وأحمد الشامي.