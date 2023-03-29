سعر الدولار اليوم الأربعاء 29- 3- 2023 بالبنوك

يبلغ سعر الدولار الیوم الأربعاء 29- 3- 2023 في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن سعر الدولار الیوم 29 -3 -2023 سجل 30.75 جنيه للشراء، أما عملية البيع فإن سعر الدولار سجل حوالى 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الأسكندرية

بينما يبلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 30.85 جنيه للشراء و30.90 جنيه للبيع كما يسجل سعر الدولار داخل بنك الأسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وأعلن بنك أبو ظبى الإسلامي سعر الدولار اليوم 29-3-2023 حيث يسجل سعر البيع 30.95 جنيه، أما سعر الشراء فبلغ 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي «CIB» بلغ 30.95 للبيع أما سعر الشراء فبلغ نحو 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك HSBC

كما أعلن بنك HSBC عن سعر الدولار اليوم حيث يبلغ سعر الشراء 30.85 جنيه وسعر البيع 30.95 جنيه.