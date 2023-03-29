حيثيات حكم حبس موظفين بـ«مصر للطيران» استولوا على 19 ألف دولار

قضت محكمة الجنايات، على موظفين بمصر الطيران، بالحبس سنة، بتهمة الاستيلاء على 19 ألف دولار من أموال الشركة.

إحالة المتهمين إلى جنايات النزهة

وبعد تحقيقات موسعة فى القضية، أمرت بإحالة المتهمين في القضية رقم 4991 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة تحت رقم 526 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، إلى محكمة الجنايات، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.

حيثيات الحكم

أما عن حيثيات الحكم فى القضية، فقد جاء فى الحيثيات ما قرره أشرف. أ مدير عام الإدارة العامة لتطوير خدمة العملاء بتلقي إدارته بريد إلكتروني من مجهول يشكو فيه المتهم السابق الحكم عليه، لقيامه بتحويل نقاط الأميال المجمعة ببطاقة المسافر الدائم خاصته إلى آخر.

وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق أنه عقب تشكيل لجنة برئاسته لفحص تلك الشكوى، وأسفرت أعمال اللجنة عن استيلاء المتهمين على قيمة نقاط الأميال الخاصة بالمجني عليهم من كبار عملاء الشركة عن طريق استغلال المتهم الأول السابق الحكم بإدانته لبيانات بطاقات الأميال الخاصة بالمجني عليهم وإمداده المتهم الثاني - سابق الحكم عليه والمتهم الثالث الماثل بها بغرض تحويلهما نقاط الأميال عليها إلى تذاكر سفر خارجي باستخدام شاشة النظام الإلكتروني - طرف المتهم الثاني وكذلك انتحال المتهم الثالث الماثل لشخصيات ملاك البطاقات المتقدمة إبان إجرائه الحجز هاتفيا عبر مركز اتصالات الشركة تمهيدا لتحصيل قيمة تلك التذاكر وتقاسمها فيما بينهم.

وتضمنت الحيثيات أن المحكمة فيما أوردته من الوقائع والظروف والأدلة على النحو سالف البيان يكفي بما لا يدع مجالا للشك لقيام جميع العناصر الواقعية والأركان القانونية للجريمة، موضوع الاتهام جريمة الاشتراك في الاستيلاء بغير حق على مال خاص تحت يد شركة مصر للطيران محل عمل المتهمين السابق الحكم عليهما (قيمة نقاط الأميال المجمعة لكبار عملاء الشركة المجنى عليهم المقدرة قيمته بمبلغ ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وخمسين دولارا أمريكيا، وكان ذلك حيلة بطريقي الاتفاق والمساعدة معهما.

جناية تزوير

كما تبين من خلال التحقيقات ارتباط الجريمة بجناية تزوير وإستعمال محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة - شركة مصر للطيران- وبحصول هذه الجريمة بكامل أركانها يقينا من المتهم وذلك من أقوال الشهود سالفة البيان والتي أيدتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية وشهادة مجريها والمحادثات الهاتفية المسجلة على وحدة التخزين الوميضية التي قدمها الشاهد الأول والتي تحوي اثنتا عشرة محادثة هاتفية مسجلة من مركز اتصالات شركة مصر للطيران بشأن قيام المتهم الماثل بانتحال شخصية الشاهدين الثاني والثالث من المجنى عليهم بغرض حجز تذاكر سفر خصما من قيمة نقاط الأميال ملكهما.

كما أقر المتهم الماثل في التحقيقات بصحة تلك التسجيلات الصوتية المنسوبة له على النحو المبين بالتحقيقات.