نقابة التشكيليين تنعى فؤاد تاج أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية

نعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني الدكتور فؤاد تاج أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 89 عاما.

وقالت النقابة في بيان صحفي: «تنعى نقابة الفنانين التشكيليين نقيبا ومجلس إدارة الفنان الكبير الأستاذ الدكتور فواد تاج أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية ووالد الأستاذة الدكتورة كريم تاج أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية والدكتور رامز فواد تاج المدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، ندعو الله له بالرحمة والقبول في هذه الأيام المباركة وأن يلهم أسرته وتلاميذه وزملائه الصبر والسلوان».

معلومات عن فؤاد تاج

فؤاد تاج من مواليد الغربية في 1 يوليو 1933، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير 1958 القاهرة، ودكتوراه في فلسفة الفن من أكاديمية الفنون الإيطالية 1970، عين معيداً بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 1960، عمل بالتدريس في الكلية ذاتها، أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون جامعة الاسكندرية.

عمل مستشارا لترميم قصور رئاسة الجمهورية بالإسكندرية، مصور الشخصيات البارزة بالدولة، كما شارك في عدد من المعارض الخاصة داخل مصر وخارجها، منها بينالي الاسكندرية التاسع 1972، الحادي عشر 1976، الثالث عشر 1980، بينالي فينيسيا الدولي (تصوير - نحت) 1964، بينالى ساوباولو بالبرازيل، بينالي باريس الرابع للشباب.

حصل على العديد من الجوائز منها: ميدالية برونزية من بينالي الإسكندرية الأول لفنون دول البحر المتوسط يوليو 1955، الثاني ديسمبر في 1957، ميدالية ذهبية من بينالي الإسكندرية الثالث لفنون دول البحر المتوسط ديسمبر عام 1959، شهادة تقديرية عن الجناح المصري من بينالى فينيسيا الدولي في 1964، الجائزة الأولى في بينالي الاسكندرية الدولي لدوراته الـ 9 في 1972، ثم الحادية عشر 1976، الثالثة عشر 1980في التصوير والنحت.