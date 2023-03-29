مسؤولو الإسكان يتفقدون وحدات مبادرة سكن لكل المصريين

أجرى أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، جولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم مسؤولو جهاز مدينة العبور الجديدة، تفقدوا خلالها موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين نموذج الـ90 مترا بالحي الـ16 في المدينة، وتابعوا سير العمل ومعدلات الإنجاز الخاصة بالمشروع، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدن الجديدة.

وخلال الزيارة، أشاد المهندس مصطفى بكير، والمهندسة يمنى محمود، مندوبا وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بأعمال تجهيزات بنود أعمال التشطيبات، كما تفقدوا نموذجا لوحدة سكنية تم تأثيثها، وجرى التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة سرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وربطها بالطريق الدائري الإقليمي، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي، حفاظا على أمن وسلامة الحركة المرورية ولتسهيل حركة تنقلات المواطنين داخل المدينة.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة، أنّه جارٍ تنفيذ الطبقة الرابطة الأسفلتية بشبكة الطرق الرئيسية بالمدينة بطريق R2 بطول 11 كيلومترا، والطريق الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي من جهة والطريق الدائري الإقليمي من جهة أخرى، مرورا بالأحياء السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة وتشمل الحيين 15 و16.