كثافات مرورية متوسطة ومرتفعة في أغلب المناطق بالقاهرة والجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم هالة الحملاوي، الحالة المرورية في شوارع وميادين الجيزة والقاهرة وبعض المحافظات.

وقالت هالة الحملاوي، مقدمة فقرة الحالة المرورية بالبرنامج، إنَّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، وحتى ميدان العباسية، إضافة لوجود بعض الكثافات المرورية البسيطة والغير مؤثرة بشارع صلاح سالم، مشيرة إلى وجود سيولة مرورية بكوبري الجلاء وحتى طريق العروبة.

بعض الكثافات المروية أعلى الدائري بمنطقة السلام

وأشارت مقدمة فقرة الحالة المرورية بالبرنامج، إلى أنَّ كوبري المطار يشهد كثافات نسبية غير مؤثرة وتبدأ بالاختفاء كلما اتجهنا إلى طريق المطار، كما تظهر بعض الكثافات المروية أعلى الدائري بمنطقة السلام بداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر باتجاه المنيب وحتى الأوتوستراد والتجمع وبالاتجاه العكسي للقادمين من المعادي للجيزة وفي طريق البساتين وزهراء المعادي.

كثافات بمحور 26 يوليو وحتى ميدان لبنان

وتابعت أن محور 26 يوليو يشهد كثافات مرورية للقادم من أكتوبر وتستمر حتى ميدان لبنان، لافتة إلى وجود تحويلة مرورية للمتجه من المهندسين لأكتوبر بسبب أعمال توسعة المحور.

كثافات مرورية بشارع الهرم

وأكملت أنَّ شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع بالاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع والكثافات تزداد مع ساعات الذروة، كما يشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ بحركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع المساحة ومدكور والطالبية، كما ظهرت بعض الكثافات المرورية بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطالبية وبعض الكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين.

كثافات مرورية بجامعة القاهرة وشارع السودان

كما ظهرت بعض الكثافات الأخرى بشارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة، وتظهر بعض الكثافات على محور صفط اللبن والمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان وكثافات مرورية متحركة وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني كما ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي.