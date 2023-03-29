مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج.. بداية لعبة نيرمين وهشام

يشهد مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، تفاصيل جديدة عن علاقة نيرمين وتجسد دورها عبير صبري، وهشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، وذلك بعد اتفاق الثنائي على اللعب سويًا ضد جميلة، من خلال زواجهما بشكل سري، حتى تنجح شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، في الوقيعة بين جميلة وزوجها زياد حتى يحدث الانفصال بينهما.

مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، يبدأ التنسيق بين نيرمين وهشام للتقارب، بالمخالفة للخطة التي تضعها شيري من خلال انفصالها عن هشام لتزويجه من جميلة حتى يحصلان على أموالها التي ورثتها عن أبيها، إذ اتفقت نيرمين مع هشام، على أن تستمر شيري في خطتها ولكن مع تعديل بسيط وهو أن يتزوجا سرًا، حتى يتزوج جميلة ويستولى على ميراثها، ويعلنا زواجهما دون عودته إلى شيري مرة أخرى.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، يقرر أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، الدخول في تحدي مع والدته وتقوم بدورها سوسن بدر، التي طلبت منه ضرورة أن تقوم صديقته بإجهاض نفسه، ولكنه قرر الزواج منها رغمًا عن الجميع.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، ويشارك بالتمثيل سوسن بدر، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وهشام إسماعيل.